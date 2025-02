Camogli: sviluppo territoriale, sindaco e assessore presenti al tavolo delle sinergie

Dal Comune di Camogli

Sviluppo territoriale: i Comuni del Golfo Paradiso fanno squadra in sinergia con Città metropolitana. Al primo incontro presenti anche il sindaco di Camogli, Giovanni Anelli, e l’assessora Emanuela Caneva

Il sindaco di Camogli Giovanni Anelli e l’assessora a Turismo, Pubblica istruzione e Progetti europei, hanno partecipato al primo incontro tra i Comuni del Golfo Paradiso con la Città Metropolitana di Genova. Un tavolo tecnico convocato per approfondire il tema e le strategie da mettere in campo per lo sviluppo delle attività legate all’area del Golfo Paradiso che presenta caratteristiche di omogeneità. Obiettivo condiviso: dare corso a politiche comuni con investimenti per lo sviluppo economico e ambientale e, in particolare, sostenere progetti legati a mobilità e parcheggi. L’amministrazione camogliese ritiene importante l’avvio e il potenziamento del rapporto con gli altri Comuni del Golfo Paradiso, cui è unito non solo per vicinanza geografica.

A questo proposito, durante l’ultimo consiglio comunale, lo scorso 4 febbraio, è stata votata la delibera relativa alla stessa convenzione, presentata all’Assemblea dal sindaco Anelli, finalizzata alla realizzazione di una strategia territoriale per dare corso, in forma associativa, a programmi di sviluppo degli Enti considerando, dove possibile, una gestione integrata del territorio. La maggioranza si è espressa a favore e la pratica è stata approvata; alcuni consiglieri di opposizione avevano votato a sfavore dell’iniziativa contrariamente a tutti gli altri Comuni dove non sono state sollevate obiezioni.

