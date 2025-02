Comunali Genova, il Pd saggia gli umori su Silvia Salis: alleati “aperti”, sorpresa fra la base

Genova. I tempi con cui dalle fila del Pd è filtrato il nome di Silvia Salis, vicepresidente del Coni e olimpionica di lancio al martello, come possibile candidata sindaca alle comunali di Genova non sono stati ottimali (lo abbiamo spiegato qui) però, dopo la sorpresa – uno shock, per qualcuno – il Pd si è messo al lavoro per saggiare gli umori su un’ipotesi che sembra essere più concreta.

Mentre non sono del tutto accantonate, almeno ufficialmente, altre strade (quelle che portano a Federico Romeo, presidente del municipio Valpolcevera, e Alberto Pandolfo, deputato, entrambi Pd), i vertici del Partito Democratico locale stanno sondando gli alleati della coalizione ma anche cercando di capire quale sia la reazione a quel nome nella platea ristretta della base, gli iscritti, quella più ampia dei sostenitori e quella di un elettorato più vasto.

