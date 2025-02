Convegno e tavola rotonda sull’energia nucleare lunedì all’auditorium “Bucchioni”

Lunedì 17 febbraio l’auditiroum “Giorgio Bucchioni” dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale (Via del Molo 1, La Spezia) ospiterà il convegno “L’energia nucleare che ci attende”, promosso dalla Società Dante Alighieri – Comitato della Spezia con Adsp, Confindustria La Spezia e Animp (Associazione nazionale impiantistica).

L’iniziativa si terrà a partire dalle 15,30 con la registrazione dei partecipanti per poi proseguire dalle ore 16,00 alle 19,30. Apriranno i saluti di Federica Montaresi, commissario straordinario Adsp, di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia e presidente della Provincia, di Mario Gerini, presidente Confindustria La Spezia e di Alessio Piana, consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico. Precedute dall’introduzione curata da Carlo Raggi, presidente della Dante Alighieri spezzina, seguiranno le relazioni individuali e una tavola rotonda curata dalla moderatrice Romina Maurizi, giornalista e direttrice di “Quotidiano Energia”.

I relatori saranno: Salvatore Russo, consulente industriale; Roberto Adinolfi, vicepresidente Associazione italiana nucleare; Alessandro Dodaro, direttore dipartimento nucleare Enea; Sergio Orlandi, direttore Costruzione e Commissiong Reattore ITER Centrale Cadarache; Marco Nassi, Ceo Asg Superconductors; Maurizio Caporuscio, magistrato.

A seguire, la moderatrice curerà la tavola rotonda dove, oltre ai relatori menzionati, saranno presenti il presidente Trillium Italy e Delegato Animp Edoardo Garibotti, l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti, il responsabile Ingegneria di Ansaldo Nucleare Fabrizio Bianco, il vice presidente del Rina Andrea Bombardi, il direttore di Confindustria La Spezia Paolo Faconti e il past Ceo di Ansaldo Energia e past president di Confindustria Genova e Liguria Giuseppe Zampini.

L’evento è su invito fino a esaurimento posti.

Per informazioni contattare Carlo Parmeggiani, segretario organizzativo della Società Dante Alighieri della Spezia – cell. 3755714210 – e-mail: carparm@libero.it

