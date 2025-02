Entroterra, via libera al piano per la strategia forestale: investimenti per 3,5 milioni

Genova. La Giunta regionale della Liguria, su proposta del vicepresidente con delega all’Entroterra, Alessandro Piana, ha approvato lo schema di delibera che definisce gli indirizzi e i criteri per l’utilizzo del Fondo per l’attuazione della strategia forestale nazionale (Afn). L’atto stabilisce le linee d’azione prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle risorse boschive, con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro.

“Con questo provvedimento facciamo azioni concrete per il futuro delle nostre foreste – spiega il vicepresidente Alessandro Piana – diamo attuazione alla Strategia Forestale Nazionale, puntando su interventi strutturali, formazione e digitalizzazione. Proteggere e valorizzare il patrimonio boschivo ligure significa non solo garantire sicurezza e prevenzione degli incendi, ma anche promuovere il turismo naturalistico e il lavoro nel settore forestale”.

