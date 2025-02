Intesa su contributo alla finanza pubblica, Spezia dovrà versare 2,6 milioni nei prossimi cinque anni

Ieri si è rinunita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, presieduta dal sottosegretario di Stato con delega agli enti locali, Wanda Ferro. Tra i vari provvedimenti e passaggi della seduta, anche il raggiungimento dell’intesa sulla nuova versione dello schema di decreto concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per il periodo 2025-2029, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Per l’anno 2025, il contributo alla finanza pubblica, è ripartito per 130 milioni di euro tra 6.832 comuni e per 10 milioni tra 95 province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Per quanto riguarda il comune della Spezia, il contributo alle casse pubbliche varato con l’intesa menzionata è di circa 250mila euro per il 2025, circa 500mila per 2026, 2027 e 2028, infine 850mila per il 2029; per un totale di circa 2,6 milioni di euro. O, per fare un altro esempio, la previsione per Sarzana, secondo comune spezzino per popolazione, è un contributo di circa 50mila euro nel 2025, quindi poco più di 100mila nei tre anni successivi, infine quasi 180mila nel 2029. Pari a circa 580mila euro il contributo complessivo richiesto allo Spezzino per il 2025.

