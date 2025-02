La Samp esce dalla zona calda con due vittorie di fila, stasera Serie B Social Club

La crisi nerissima inguaia la Carrarese, che perde anche contro il Cosenza e ora si ritrova in zona playout dopo cinque ko in fila. È rinata invece la Sampdoria, che batte di misura anche il Modena e ottiene il secondo successo di fila in campionato, che fin qui era sempre mancato. Un pari epico per lo Spezia, che rimonta nel recupero due gol al Palermo e rosicchia un punticino al Pisa, a sorpresa ko in casa contro il Cittadella. Questi e tanti altri i temi della puntata numero venticinque di Serie B Social Club, che torna questa sera, giovedì 13 febbraio, in onda con un nuovo appuntamento alle ore 21.00.

Si è entrati nella fase decisiva del campionato, dove ogni punto conta qualcosa in più e dove i passaggi a vuoto rischiano di essere pagati a caro prezzo. All’orizzonte un nuovo turno di campionato molto complesso, con lo Spezia ospite del Modena, il Pisa di scena a Cesena, la Samp a Bolzano con il Sudtirol e un super scontro diretto per la Carrarese, che ospita la Salernitana.

