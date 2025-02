Laurea con 110 e Lode per Veronica Federici

Grande festa ieri a Luni per la neo dottoressa Veronica Federici che in mattinata si è laureata con 110 e Lode nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della formazione primaria”, presso il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. Federici ha discusso la tesi dal titolo “Fare poesia a scuola – una sperimentazione didattica a partire da Myricae di Giovanni Pascoli” con la quale ha ottenuto il massimo dei voti. Una grande soddisfazione personale condivisa con i familiari, amici e tutte le persone più care.

