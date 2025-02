Licenziamenti Ericsson, la Slc Cgil chiama Comune e Regione: “Ci sono 8 lavoratori da ricollocare”

Genova. “Ci sono otto lavoratori e lavoratrici senza stipendio e in attesa di ricollocazione: chiediamo a Regione e Comune di attivarsi per trovare soluzioni rapide e condivise”. Così Sonia Montaldo segretaria generale Slc Cgil Genova sintetizza il contenuto della lettera inviata ai vertici di Regione e Comune in merito alla vertenza Ericsson.

“Lo scorso 10 febbraio sono arrivate le lettere di licenziamento ai lavoratori di Genova coinvolti nell’ultima procedura di licenziamento collettivo avviata da Ericsson e nonostante si sia cercato in tutti i modi di scongiurare i licenziamenti, il colosso delle telecomunicazioni ha rifiutato ogni ipotesi di impiego alternativo”, ricorda Montaldo.

