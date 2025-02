Nuova Aia impianto Snam a Panigaglia, Grondacci: “Di nuovo c’è poco oltre alle proroghe ai limiti di emissioni inquinanti”

L’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata nelle scorse settimane dalla Provincia al rigassificatore Snam di Panigalia a un anno e mezzo dall’ultimo aggiornamento del documento continua ad attirare opinioni ben lontane dal trionfalismo del presidente dell’ente di Via Veneto, Pierluigi Peracchini.

Già dal primo articolo pubblicato sulla vicenda, scritto per CDS da Niccolò Re, erano chiari alcuni punti: la revisione dell’autorizzazione era stata chiesta da Snam per ottenere lo slittamento in avanti dei termini per il rispetto dei limiti di emissioni di NOx dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2028, ma anche per veder esclusa la nave dalle fonti di rumore di cui tenere conto nell’impatto acustico dell’impianto, per il quale è fondamentale la promulgazione del Piano di zonizzazione del Comune di Porto Venere, atteso da ben nove anni.

Insomma, di certo non un giro di vite imposto dall’amministrazione pubblica allo stabilimento. Anzi… e infatti la Provincia nella sua comunicazione ha ripetuto i soliti concetti del 2023, omettendo (o rendendo incomprensibili) alcune delle modifiche e dimenticando di informare rispetto al prolungamento dell’autorizzazione, la cui scadenza è passata di colpo dal 2033 al 2037.

Nei giorni scorsi anche il giurista ambientale Marco Grondacci, sul suo blog “Note di Marco Grondacci”, si è espresso sull’argomento, spiegando come la nuova Aia sia sostanzialmente “una proroga di limiti emissivi inquinanti già previsti, senza reali innovazioni ambientali”.

Mentre Peracchini si intestava di aver portato a casa “fatti concreti”, a differenza delle amministrazioni precedenti, Grondacci rileva: “Quanto alle amministrazioni di centro sinistra precedenti alla sua è vero che non hanno brillato sulla gestione del rigassificatore. Però almeno in un caso importante si sono comportate in modo più deciso di quella di Peracchini, a proposito di fatti e atti. In particolare la Regione Liguria all’epoca della giunta Burlando (peraltro non particolarmente attenta in generale alle questioni ambientali) negò l’Intesa (DGR 393 del 3 aprile 2009) al progetto di ampliamento del rigassificatore e quindi del suo consolidamento. Le Giunte Toti e Peracchini invece da tempo stanno avvallando con atti frazionati l’ampliamento e consolidamento del rigassificatore, il tutto con procedure inadeguate”.

Il giurista fa riferimento alla mancanza di una Valutazione di impatto ambientale ordinaria, a valutazioni insufficienti sulla biodiversità, al Piano di emergenza esterna incompleto, a concessioni portuali in contrasto con il Piano Regolatore del Porto, alla sottovalutazione degli incidenti – come quello dell’agosto 2023 – e a valutazioni di rischio non aggiornate rispetto alle normative più recenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com