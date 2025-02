Recco: Amiu al mercato del lunedì per promuovere la raccolta differenziata

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo

Il Comune di Recco, in collaborazione con Amiu, ha lanciato un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini su come fare una “buona raccolta differenziata”, con il recupero e il riutilizzo dei materiali conferiti. Il prossimo lunedì 17 febbraio, gli addetti AMIU saranno presente nell’area del mercato settimanale in via Fiume (all’altezza del panificio Moltedo) dalle ore 8 alle 12.30.

Nel corso della mattinata, i cittadini avranno l’opportunità di ricevere informazioni utili sulla corretta gestione dei rifiuti e su come contribuire attivamente alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa fa parte della campagna per informare il maggior numero di persone sull’importanza della separazione e del riciclo dei materiali. “Amiu si impegna a fornire supporto e risposte alle domande dei cittadini, spiegando le modalità di raccolta, i vantaggi del riciclo e le buone pratiche da adottare per ridurre l’impatto ambientale. Contribuiamo a rendere Recco una città più pulita migliorando la gestione dei rifiuti urbani” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin .

