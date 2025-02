Recco. Il Comune di Recco, in collaborazione con Amiu, ha lanciato un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini su come fare una “buona raccolta differenziata”, con il recupero e il riutilizzo dei materiali conferiti.

Il prossimo lunedì 17 febbraio, gli addetti Amiu saranno presenti nell’area del mercato settimanale in via Fiume (all’altezza del panificio Moltedo) dalle ore 8 alle 12.30.

