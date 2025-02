Sampdoria, il punto alla vigilia della trasferta con il Südtirol

Genova. L’anno scorso fu una bestia nera: due sconfitte. Quest’anno la Sampdoria proverà a prendersi la rivincita dopo la vittoria in casa del 21 settembre (1-0 rete di Venuti). Contro il Südtirol, i blucerchiati arrivano in striscia positiva, mentre i bolzanini avevano interrotto, nell’ultimo turno in casa prima della sconfitta a Cremona, il filotto di nove gare interne senza vittorie.

La squadra di Semplici è tornata a galla dopo una serie di 13 partite senza successi (8 pareggi, 5 sconfitte) e lo ha fatto con due vittorie in clean sheet. Sette punti nelle ultime tre gare che equivalgono a quelli collezionati nelle precedenti 12 partite.

