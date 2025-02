‘Santa’: “Cassinelli, uomo di straordinario valore umano e professionale”

Dall’ufficio stampa del consigliere comunale di Sestri Levante Claudio Muzio

“Provo una grande gioia per l’elezione dell’amico avv. Roberto Cassinelli a nuovo giudice della Corte Costituzionale da parte del Parlamento riunito in seduta comune. Gioia che voglio condividere con la sua famiglia e con il nostro territorio, che avrà in Roberto, uomo serio e capace ed autentico galantuomo, un rappresentante ad un livello così alto delle istituzioni repubblicane. La vita a volte riserva bellissime sorprese, e questa è una di quelle. Per me, che da anni mi onoro della sua amicizia, questa non è altro che l’ennesima conferma dello straordinario valore umano e professionale di Roberto Cassinelli. Auguri di buon lavoro al nuovo Giudice Costituzionale”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale ed attuale consigliere comunale di Sestri Levante.