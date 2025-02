Tra i Luoghi del cuore del Fai c’è il cimitero monumentale di Staglieno: si vota fino a fine marzo

Genova. Il Cimitero Monumentale di Staglieno è tra i Luoghi del Cuore del FAI: fino alla fine di marzo, con un semplice clic, sarà possibile partecipare all’11esima edizione del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, votando a questo link https://fondoambiente.it/luoghi/cimitero-monumentale-staglieno?ldc

L’iniziativa rientra nei numerosi progetti che in questi anni il Comune di Genova, con Genovafa, ha messo in campo per riqualificare il Cimitero Monumentale di Staglieno, come “Staglieno Virtual”, il Digital Twin pensato per consentire la scoperta e la visita delle sue bellezze anche da remoto, e segna l’ormai imminente conclusione del progetto “Staglieno si a[ni]ma”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “I luoghi della cultura”, che ha visto il Comune di Genova collaborare sinergicamente con l’Università di Genova e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) della Liguria sotto il coordinamento dell’associazione GenovaFa, capofila del progetto.

