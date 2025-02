Violenza di genere, al via a Spotorno un corso di autodifesa

Spotorno. Nell’ambito delle iniziative promosse dall’amministrazione del Comune di Spotorno per contrastare la violenza di genere, con l’obiettivo prioritario di attuare azioni concrete e rilevanti su un tema tanto delicato quanto fondamentale, siamo felici di annunciare che giovedì 6 febbraio ha preso il via il corso di autodifesa organizzato dal Comune di Spotorno, con il patrocinio di Coni e Libertas, e realizzato in collaborazione con Telefono Donna OdV, ASD Yama Arashi, Judo Spotorno, IDS Savona e Shindokai Savona, presso la nuova palestra situata nel Parco Monticello.

Il corso prevede un totale di 12 lezioni, al giovedì dalle 18,30 alle 20, suddivise in tre moduli da quattro incontri ciascuno, dedicati a discipline diverse. Si parte con il krav maga, dal 6 al 27 febbraio, seguito dallo judo, dal 6 al 27 marzo, per concludere con il karate, dal 3 al 24 aprile.

