Affidata la progettazione esecutiva per la riqualificazione del parcheggio del Miro Luperi

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del 14 febbraio 2024, un anno dopo il Comune di Sarzana ha affidato la progettazione esecutiva per la riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale “Miro Luperi”. L’obiettivo è infatti quello di potenziare la fruibilità e la sicurezza dell’area di sosta, nonché migliorarne il decoro urbano. Interventi per i quali l’importo complessivo è di circa mezzo milione di euro che l’ente intende reperire proponendo a Regione Liguria l’inserimento dell’intervento negli atti di programmazione per l’erogazione del contributo finanziario. Il Comune ha quindi contattato l’architetto Alberto Ruggia, specializzato nel settore, affidandogli così la redazione del progetto esecutivo dei lavori dopo che in precedenza si era già occupato del progetto di fattibilità.

