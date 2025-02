Al professor Franchetti la stella di bronzo al merito sportivo del Coni

Alla serata di gala del Coni ligure nell’ambito della cerimonia delle benemerenze sportive svoltasi in una gremita sala Dante un riconoscimento di prestigio è stato consegnato al docente di educazione motoria Augusto Franchetti Rosada ossia la stella di bronzo al merito sportivo. A presenziare alla prestigiosa cerimonia il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, i collaboratori Francesco Brioglio, Silvia Borrello, Gisella Reginato il coordinatore di educazione motoria Marcello Storti e autorità civili e militari.

Franchetti, stimato docente e allenatore di terzo grado di pallavolo di cui è stato selezionatore provinciale nelle categorie under 14 e under 16, ha rivestito la figura di coordinatore tecnico del Coni per la nostra città dal 1997 al 2017 interagendo positivamente con tutte le federazioni e attivando molti progetti Coni, corsi di formazione, centri giovanili e il rapporto con la scuola gestendo il Coni Point.

