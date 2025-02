Animali infestanti e sporcizia vicino al cibo, chiusi due alimentari a Sampierdarena

Genova. Due alimentari chiusi per carenze igieniche a Sampierdarena. A effettuare il controllo gli agenti del reparto sicurezza urbana , nucleo commercio della polizia locale, che hanno passato al setaccio gli esercizi di vicinato segnalati dai residenti insieme con la Asl.

I due alimentari chiusi si trovano in via Rolando e in viaFillak, entrambi gestiti da cittadini di nazionalità bangladese. Tutte e due le attività presentavano scarsissime condizioni igieniche, e sono stati trovati insetti e blatte al loro interno.

