Bimba di 40 giorni morta a Mezzanego: per l’autopsia la Procura incarica un pool di specialisti

Genova. E’ affidata un pool di specialisti l’autopsia sul corpicino della bimba di 40 giorni morta domenica mattina all’ospedale Gaslini dopo che tre giorni prima era stata trasportata in condizioni disperate con l’elicottero da Mezzanego nell’entroterra di Chiavari.

Secondo quanto raccontato dai genitori la piccola sarebbe rimasta soffocata a causa di un rigurgito. In quel momento la bimba era in casa solo con la mamma, che la stava allattando con il biberon. Dopo essersi accorta che la bimba non respirava la donna ha chiamato il marito e quando l’uomo è arrivato a casa insieme hanno chiamato i soccorsi.

