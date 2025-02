Camogli: via Romana, proseguono gli interventi

A Camogli, con i lavori in via Romana, proseguono le opere di intervento volute dall’amministrazione comunale per aumentare il livello di sicurezza della strada. Nello specifico si sta provvedendo alla posa in opera di griglie carrabili zincate, poiché il canale di scolo delle acque meteoriche risulta particolarmente profondo e fonte di potenziale pericolo per il transito dei veicoli e dei ciclomotori.

A breve saranno installati alcuni rallentatori, verrà riorganizzata la segnaletica stradale e posizionate telecamere con rilevamento delle targhe. Previsto anche l’allargamento di alcuni punti della strada.

