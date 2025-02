Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

«Una risposta concreta alle necessità abitative della popolazione chiavarese, con particolare attenzione alle giovani coppie e ai nuclei monoparentali, con o senza figli a carico». È il commento dell’assessore alle politiche sociali, e vicesindaco, Michela Canepa in merito all’avviso pubblico approvato in giunta per all’assegnazione, in affitto, di tre appartamenti di edilizia residenziale sociale in corso Lima.

» leggi tutto su www.levantenews.it