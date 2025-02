Chiavari: scuola di Sampierdicanne, Canepa replica a Corticelli e Grillo

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Disinformazione e illazioni. Niente di più emerge dalle parole di Corticelli e Grillo. Oltre ad una scarsa conoscenza di come si amministra la cosa pubblica – dichiara il vicesindaco, Michela Canepa – Le eventuali graduatorie di precedenza degli iscritti al primo anno della scuola di Sampierdicanne non sono state ancora ufficializzate. Da quando sono i desiderata dei genitori, e ci auguriamo che non siano gli stessi che firmano questo attacco, a stabilire quante e quali classi aprire nei singoli istituti? L’autorizzazione e la programmazione delle classi di un Istituto Comprensivo è di competenza dell’Ufficio scolastico, di certo non compete al Comune, cui spetta la manutenzione e la riqualificazione delle strutture che ospitano i ragazzi. Gli investimenti che abbiamo attuato sulle strutture scolastiche pubbliche sono ingenti e, in questi due mandati, sfiorano i 6 milioni di euro, tra scuola dell’infanzia, primarie e secondarie. Nella scuola di Sampierdicanne stanno procedendo i lavori miglioramento sismico ed efficientamento energetico, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche. Questi sono i fatti, concreti che i cittadini vedono. Al nuovo duo di opposizione appena costituito, che ricordiamo non siede neppure in Consiglio comunale, lasciamo le sterili parole. Sempre nel quartiere di Sampierdicanne è anche in fase di realizzazione il campetto polifunzionale per i ragazzi del quartiere, ed entro l’estate potrà essere fruito da tutti, in modo gratuito e libero. Nasce così un nuovo spazio di aggregazione, proprio come già avviene in piazza Del Buono. Anche qui la realtà vale più di mille parole – conclude – Dopo molti anni di inerzia abbiamo sbloccato una pratica e avviato il cantiere. Continuiamo a lavorare per migliorare Chiavari senza proclami, ma con opere e cantieri, iniziative e progetti per tutti”.

