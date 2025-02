Chiavari: “Vicesindaco, durante il suio mandato sono stati chiusi due asili…”

Canepa si dimetta altro che illazioni /Cs Volachiavari -Impegno comune

Da Alberto Corticelli “Volachiavari -Impegno comune”

Canepa si dimetta. E’ la nostra richiesta la contestualizziamo al contrario della sua ..Lei è quantomeno poco informata visto che le famiglie sono state contattate dal consigliere delegato Monti e/o dal suo plesso scolastico di riferimento.

Se almeno avesse l’umiltà di leggersi i commenti dei genitori ai nostro post social capirebbe o qualcuno le farebbe capire quanto è slegata dalla realtà..un po’ come ritrovarsi a candidata sindaco per caso, nonostante la batosta della sua maggioranza alle regionali. Nei fatti e durante il suo mandato si sono chiusi due asili cittadini c’è poco da dire circa i fatti concreti di cui si vanta. Siamo onorati di supportare le richieste delle famiglie che non credono più nei suoi svolazzi, è un nostro dovere civico, fossimo pure parti in causa. I genitori non stabiliscono i criteri ma evidentemente non sa che il consiglio di istituto è fatto anche da genitori che ne contrattano i criteri di accesso: diciamo che balza agli occhi come tra i criteri esaminati in questo caso le disabilità non siano al primo posto!! vogliamo sperare lei possa e voglia politicamente intervenire su questa anomalia, immagino e spero a Lei non nota. Circa i duetti in politica da Lei c’è senza altro molto da imparare ma Le ricordiamo che Volachiavari siede in consiglio comunale, dove Lei saprà senza dubbi spiegare ai chiavaresi che … è tutta colpa di altri!! Volachiavari -Impegno comune

