Ciak si gira, al via le riprese di Blanca 3: modifiche al traffico in corso Italia

Genova. Sono entrate nel vivo le riprese della terza stagione di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente poliziotta non vedente dal fiuto e dall’intuito infallibili. A partire da mercoledì 19 febbraio la troupe sarà in corso Italia per tre giorni, e il Comune ha disposto modifiche al traffico per consentire le riprese.

Dalle 20 di mercoledì 19 febbraio all’una di notte di venerdì 21 febbraio sarà dunque vietato il transito nella carreggiata lato mare di corso Italia, nel tratto compreso tra via Piave e via Nazario Sauro, con contestuale chiusura della pista ciclabile in entrambe le direzioni e del marciapiede lato mare.

