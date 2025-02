Revocati dalla Regione 900mila euro precedentemente assegnati al Comune di Framura per il secondo lotto di interventi per la mitigazione del rischio della frana di Castagnola. I fondi, da bilancio statale, erano stati varati con delibera di giunta regionale il 27 ottobre del 2023. E, come disposto da articoli della Legge di bilancio nazionale 2018, i Comuni beneficiari dei contributi erano tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione della deliberazione inerente i contributi stessi, pena la loro revoca. Ma, si legge nel decreto regionale odierno del Settore Interventi difesa suolo con cui appunto si revocano i 900mila euro, “alla luce di quanto verificato, e anche a seguito di confronti con il Comune beneficiario del finanziamento, è emerso che la pubblicazione del Codice identificativo di gara dei relativi lavori è avvenuta in data 29.10.2024, successivamente al termine perentorio del 27.10.2024”. Il 20 dicembre scorso il Settore Interventi difesa suolo ha inviato una nota al ministero dell’Economia e delle Finanze e, nel comunicare queste 48 ore di ritardo, “rappresentava l’importanza dell’intervento oggetto di finanziamento per l’elevato rischio idrogeologico del comparto e richiedeva la possibilità di confermare il finanziamento concesso”; quindi, con comunicazione del 10 gennaio scorso, il Mef ha notificato il proprio riscontro negativo all’istanza, ribadendo la non sanabilità dell’inadempimento”, si legge ancora. Di qui, il decreto di revoca formulato dall’ente regionale.

L’articolo Cig pubblicato con due giorni di ritardo, revocati 900mila euro a Framura per mitigazione rischio frana Castagnola proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com