Distrò, Marco Tassinari presenta “Una noce di terra umida” in diretta su Radio Rogna e con il set acustico dei Radio Zero

Sabato 15 febbraio alle 18, il Distrò di Via Marsala ospiterà la presentazione del libro Una noce di terra umida di Marco Tassinari. Un evento rivolto agli amanti della letteratura, della musica e della radio, che vedrà l’autore raccontare la sua opera in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Tassinari non si limita a scrivere sulle piante, ma le conosce profondamente, le rispetta e le trasforma in storie straordinarie. Una noce di terra umida è il frutto di questa sensibilità, un viaggio narrativo che si intreccia con il mondo naturale e umano.

La presentazione sarà trasmessa in diretta su Radio Rogna, la radio che accompagna giornate fatte di incontri, emozioni e racconti di vita vera. Ad arricchire la serata, ci sarà anche l’accompagnamento musicale con un set acustico dei Radio Zero.

Un appuntamento che promette di essere speciale, tra parole, suoni e atmosfere uniche.

Non resta che segnare la data in agenda e lasciarsi trasportare dall’energia di Marco Tassinari e dei suoi ospiti.

