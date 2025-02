Festival di Sanremo, Bucci agli artisti liguri: “Portate sul palco la passione e il talento della nostra terra”

Sanremo. “Voglio fare un grande in bocca al lupo ai due artisti liguri in gara questa sera al Festival di Sanremo, Bresh e Olly. Portano sul palco non solo il loro talento e la loro passione, ma anche la tradizione musicale della Liguria, che ha radici profonde e continua a rinnovarsi, parlando a tutte le generazioni. Sono certo che sapranno emozionare e coinvolgere il pubblico, come hanno già fatto con milioni di ascoltatori in tutta Italia». Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in vista della quarta serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, in cui i due cantanti liguri si esibiranno con brani legati alla storia della musica italiana.

“La musica è un linguaggio universale che da sempre unisce le persone – prosegue Bucci – e i nostri artisti ne sono la prova: Bresh, capace di raccontare Genova e le sue sfumature con uno sguardo autentico e contemporaneo, e Olly, che con la sua energia sta conquistando un pubblico sempre più vasto. A entrambi va il nostro augurio più sincero: divertitevi, emozionateci e, come si dice in questi casi, buon vento!”.

» leggi tutto su www.ivg.it