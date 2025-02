Fine vita, Arboscello (Pd): “Non spetta a Bucci stoppare l’iter della proposta di legge regionale”

Genova. “Ricordiamo al presidente della Regione Marco Bucci che non spetta a lui decidere se stoppare o meno l’iter di una proposta di legge. È il momento che Bucci la smetta con questa prevaricazione costante e questo interferire continuo sulle prerogative dell’assemblea legislativa e le attività dei consiglieri. L’assemblea è sovrana e non può porre dei limiti alle proposte da presentare o discutere in consiglio”.

Così il vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello in merito alle dichiarazioni rilasciate da Bucci sulla Pdl sul Fine vita presentata dalle opposizioni in consiglio regionale, primo firmatario Gianni Pastorino capogruppo della Lista Orlando presidente.

» leggi tutto su www.genova24.it