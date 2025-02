Fine vita, Bucci chiude la porta: “Non è compito delle Regioni”. Arboscello: “Non spetta a lui stoppare la proposta di legge”

Liguria. “Fine vita? Io direi che la legge serve a livello nazionale. Non penso che sia compito delle Regioni fare leggi di questo tipo perché sennò sarebbero una diversa dall’altra”. Il presidente ligure Marco Bucci, a margine della conferenza stampa quotidiana del Festival di Sanremo, chiude le porte alla legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, presentata anche in Liguria sulla base della proposta Liberi subito dell’associazione Luca Coscioni. Lo stesso testo è stato approvato martedì scorso dal Consiglio regionale della Toscana, seppur con alcuni emendamenti.

“La Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a fare la legge: che la facciano in fretta, così almeno risolveremo il problema – ha risposto Bucci ai cronisti -. Noi dobbiamo fare cose che sono allineate, assolutamente legali. Non posso fare cose che vanno contro la legge. Qualcuno ci provato in passato, ma poi alla fine arriva la Corte costituzionale”.

