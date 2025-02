Furti in farmacie e profumerie, in manette tre donne piemontesi: tre colpi anche a Savona

Provincia. Pochi giorni fa, ad Asti, a seguito di un’articolata attività investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Savona nei confronti di tre donne italiane residenti nella città piemontese, rispettivamente di 29, 38 e 41 anni.

Le indagate, già gravate da precedenti specifici, sono state arrestate per i reati di furto e di furto aggravato in concorso, commessi negli scorsi mesi in diverse città: Savona, La Spezia e Piacenza. Un’altra donna, di 57 anni, sempre residente nell’astigiano è stata denunciata per gli stessi reati.

