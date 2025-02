Gazebo del Partito democratico in Piazza Brin

Sabato 15 febbraio dalle 10 alle 12, l’Unione comunale del Pd con il gruppo consiliare e il circolo Centro/Nord rinnovano l’appuntamento in Piazza Brin con un gazebo per l’ascolto e la discussione con i cittadini.

“Il Quartiere Umbertino merita attenzione e cura – spiegano gli organizzatori – e noi intendiamo essere presenti con continuità al fianco dei residenti e delle associazioni per avviare insieme un percorso di autentica rigenerazione urbana. Da troppo tempo si trascinano problemi di decoro urbano, abbandono e sicurezza. Come opposizione in consiglio comunale abbiamo presentato numerose interpellanze su questi temi, ma hanno sempre incontrato la disattenzione e l’inerzia dell’amministrazione.”

“L’obiettivo del nostro percorso – si legge nella nota diffusa dal Pd – è quello di definire un progetto integrato che possa rispondere alle diverse istanze portate dai cittadini e che sia un vero e proprio patto fondato sulla partecipazione regolamentata e il protagonismo di tutti coloro che vivono e lavorano nel quartiere. La cittadinanza è invitata a partecipare”.

