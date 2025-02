L’ancestrale Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero aprirà il mese di marzo

Sabato 1° marzo si rinnoverà l’appuntamento con l’ancestrale Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero. La manifestazione, confermando la continua espansione, ospiterà nella sfilata, insieme ai Belli e Brutti di Suvero, il gruppo proveniente da Tufara in Molise in Provincia di Campobasso, “Il Diavolo di Tufara”: la spettacolare e tradizionale esibizione vede il Diavolo, trattenuto in vita con catene dai Folletti, i suoi Guardiani, gira per le strade del paese, saltella, cade a terra, si rotola, si rialza, corre, cercando di sedurre chi incontra per iniziarli ai sui misteri, le maschere della Morte, vestite di bianco con il volto impiastricciato di farina, che precedono di qualche metro il Diavolo, starebbero a simboleggiare la purificazione attraverso la morte.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com