“Nella nuova scuola di Sarzana alunni costretti a stare sempre in classe”

“Nella nuova scuola di Sarzana, inaugurata a settembre durante i lavori in corso, ad oggi, gli alunni sono costretti per l’intera giornata scolastica all’interno delle classi”. È quanto ci scrive un lettore, e genitore, che in merito sottolinea: “I bambini non possono nemmeno permettersi il lusso (non uso questo termine a caso) di una sgambata nel corridoio o in cortile durante gli intervalli. I ragazzi non ne possono più – aggiunge – ed anche i professori se ne stanno lamentando; quello che non si riesce a capire è perché non si voglia trovare una soluzione a questa situazione di forte disagio. I ragazzi non meritano assolutamente un trattamento del genere”. In proposito dal Comune fanno sapere che la scelta non è riconducibile al cantiere del nuovo plesso che prosegue in contemporanea con lo svolgimento delle lezioni.

