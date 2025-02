Nucleare, Urso: “Puntiamo su mini-reattori di nuova generazione. Il futuro parte dalla Liguria”

Liguria. Un “nuovo soggetto industriale” con “radici in Liguria” per lo sviluppo del nucleare di terza e quarta generazione con la produzione di mini-reattori “trasportabili anche in piccoli container”. È stato uno dei temi affrontati durante la visita del ministro delle Imprese Adolfo Urso alla sede di Piaggio Aerospace a Villanova d’Albenga insieme al presidente ligure Marco Bucci. Si tratta di una newco controllata da Enel, con la partecipazione di Ansaldo e Leonardo, frutto di un accordo preliminare alla costituzione che si concretizzerà nei prossimi mesi.

“Noi pensiamo che la Liguria possa essere non soltanto il luogo dell’industria necessaria, cioè della siderurgia, dell’industria aeronautica che stiamo riaffermando con determinazione, ma anche il luogo dello sviluppo delle nuove tecnologie che poi danno valore anche all’industria tradizionale, quindi del nucleare di nuova generazione e certamente anche dell’intelligenza artificiale che poi sarà il nuovo motore che diffonderà, io credo, ne sono convinto, in Europa e nel resto del mondo, nuove opportunità per le nostre imprese, per il nostro Paese, ha detto Urso. – In più abbiamo guardato oltre, alle potenzialità che in questo territorio si possono sviluppare a breve per quanto riguarda il nucleare di terza generazione avanzata e di quarta generazione, cioè il nucleare di piccola dimensione realizzato su base industriale, adattabile e componibile e trasportabile anche in un container. Sarà sicuramente in Italia e in Europa la tecnologia più avanzata, pulita e sicura”.

» leggi tutto su www.ivg.it