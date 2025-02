Padiglione Negri ospedale Santa Corona, Uil Fpl: “Subito incontro urgente con l’azienda a tutela del personale e dell’utenza”

La Uil Fpl Ponente Ligure interviene nuovamente per denunciare le problematiche relative al padiglione Negri dell’ospedale Santa Corona, struttura che accoglie reparti importanti come la pneumologia e medicina generale: “Siamo stati messi a conoscenza dalla Direzione Sanitaria dell’inagibilità del “montaletti” del Padiglione, cosa che sta creando gravi disagi per i malati e per il personale”.

“La Uil Fpl già dal periodo del Covid denunciava il mal funzionamento dell’impianto che aveva creato più volte grandi disagi e l’interruzione del servizio. Ora l’azienda ci comunica che gli assistiti sono stati ricollocati all’interno delle strutture aziendali in relazione alle necessità cliniche, in appoggio ai vari reparti con l’effetto di un sovraccarico di lavoro per chi opera al loro interno” affermano Davide Attardo e Marco De Rosa segretario Gau Asl2 – Uil Fpl Ponente Ligure.

