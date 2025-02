Parte da Varese la seconda parte della stagione della Tarros

Inizia per lo Spezia Basket Club Tarros la seconda parte della stagione della B interregionale/conference nord ovest: i bianconeri aprono sabato 15 febbraio i play-in out affrontando il Campus Varese. Posto che saranno tutte partite da non sbagliare, si inizia subito con una gara fondamentale, in quanto le due squadre si trovano a pari punti. Ricordiamo, infatti, che in questo girone le formazioni partono con un bottino di punti pari a quelli accumulati negli scontri diretti nella fase precedente.

Gli spezzini arrivano a questo girone, inutile negarlo, con la volontà di riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti nella fase precedente, che hanno portato ad una seconda parte di campionato diversa da quella sperata ad inizio stagione. La squadra ha lavorato intensamente durante le ultime due settimane, concentrandosi su strategie difensive e offensive per contrastare efficacemente gli avversari.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com