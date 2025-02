Pioggia sulla costa, nell’entroterra anche neve tonda e grandine

Nelle prime ore residui fenomeni a Levante anche a carattere di rovescio o temporale, ampie schiarite in mattinata per l’ingresso di correnti secche settentrionali. Nelle ore centrali aumento dell’instabilità per il transito di un nucleo di aria fredda in quota, possibili isolati rovesci su estremo Ponente e deboli nevicate sui rilievi più interni di Levante fino a 600-800 m. Non si escludono locali episodi di neve tonda o grandine di piccole dimensioni. Schiarite in serata con residui passaggi di nubi medio-alte.

TEMPERATURE: minime del mattino stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in locale aumento per effetto favonico; brusco calo dal pomeriggio con valori minimi raggiunti in serata.

