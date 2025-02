Raffaelli: “Un bagno chimico per gli autisti di Atc, chiedo se il Comune lo ritenga un servizio idoneo”

ll consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli interviene, con un’interpellanza, sui servizi igienici a disposizione degli autisti Atc. Stando a quanto riferito dal consigliere: “Sarebbe venuta meno, nei confronti del personale viaggiante dell’azienda, la possibilità di usufruire di servizi igienici presenti in un locale di Via Persio. Tale mancanza, sarebbe stata colmata dall’azienda, mediante l’installazione di un bagno chimico nei pressi dei giardini pubblici di Via Chiodo. Una notizia comunicata dal Direttore Generale di Atc Esercizio ai dipendenti lo scorso 10 febbraio.

Per Raffaelli: “Appare chiaro che quanto installato dall’azienda non si possa ritenere un servizio né dignitoso, né sufficiente verso il personale. A medesimo giudizio sono giunte anche le associazioni sindacali che si sono attivate con una segnalazione ad Asl 5”.

Il consigliere di minoranza chiede al sindaco e alla giunta: “Se ritengono che il servizio, fornito dall’azienda al proprio personale, sia idoneo e dignitoso nei loro confronti; nonché servizio rispettoso delle condizioni igienico sanitarie. Se non ritenete, preso atto anche delle reazioni dei rappresentanti dei lavoratori, di intervenire su Atc Esercizio al fine di soddisfare l’esigenza del proprio personale viaggiante, attraverso modalità che garantiscano condizioni più dignitose e migliori della soluzione attuata”.

