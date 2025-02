Rapallo: immobili comunali, sembra di giocare a Monopoli

Tanti gli immobili di cui dispone il Comune di Rapallo. Municipio, ex ospedale di piazza Molfino, edificio (da ristrutturare) per la Protezione civile, il castello, l’auditorium delle clarisse; le ville Tigullio con parco, Porticciolo, Riva, Queirolo, Devoto. Si aggiunge ora la disponibilità del complesso Somaschi. In un ipotetico gioco del Monopoli (anzi Monopoly) va aggiunto il possibile ma improbabile acquisto del complesso degli Emiliani. Senza contare che occorre merttere in conto la destinazione d’uso (guardand alla necessità della città) dei locali privati: ex cinema Italia e Grifone nonché della ex chiesa angilcana. (Non parliamo di scuole e impianti sportivi).

