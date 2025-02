Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il sindaco Carlo Gandolfo annuncia un nuovo incontro con i cittadini over 65, dopo la gradevole esperienza degli appuntamenti svoltisi lo scorso anno. Gandolfo ha rinnovato l’invito ai senior a partecipare alla riunione per esprimere le loro riflessioni, opinioni e suggerimenti sulla città. L’obiettivo è favorire un canale di comunicazione e confronto per conoscere situazioni ed esigenze della comunità.

