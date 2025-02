Dalla biblioteca “La Millenaria”

Martedì 18 febbraio (ore 16.30) si parlerà di Anna Passalacqua, scrittrice conosciuta ed amata nel Golfo Paradiso…e non solo.

Alla presenza della sorella Jole, La si ricorderà presentando due dei suoi scritti. Riflessioni e letture, anche in genovese, con accompagnamento musicale di Rosanna Mezzano, in perfetta sintonia con lo spirito amichevole e di partecipazione che sempre accompagna gli eventi della nostra biblioteca.

