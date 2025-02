San Valentino a Le Terrazze, seconda tappa di “A Woman’s Tale. La storia di una donna”

Da San Valentino al 16 di febbraio, a Le Terrazze, viene presentata la seconda opera di “A Woman’s Tale – La Storia di una donna”. L’opera interattiva, che ha come titolo “Il battito di una storia”, viene realizzata per dare un valore particolare alla festa degli innamorati, ricordando che il modo migliore per avvicinarsi al cuore di una donna è ascoltarlo.

Ed è proprio l’ascoltare le storia delle donne il focus del progetto realizzato in collaborazione con Spezia Calcio Femminile, ASD Spezia Women e Kiwanis International (Kiwanis Club La Spezia e Lunigiana Storica APS), con il patrocinio del Comune della Spezia.

