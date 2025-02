Sanità, Candia (Avs): “Tagli ai corsi pre-parto e punti prelievo”. La replica del San Martino: “

Genova. “La sanità genovese è oggetto di un violento attacco da parte della Regione. All’ospedale San Martino sono stati interrotti i corsi pre-parto e al Micone di Sestri Ponente è stato chiuso il centro prelievi” Così Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, denuncia gli ultimi tagli sanitari dell’amministrazione regionale.

“Il San Martino di Genova ha fermato da circa due settimane i corsi preparto e non si sa quando ripartiranno. Questo succede perché nel più grande ospedale della Liguria mancano le ostetriche e le poche in servizio, giustamente, sono dedicate alle urgenze. Intanto i futuri genitori si ritrovano senza uno strumento importante per gestire la gravidanza, il parto e l’allattamento dopo il ritorno a casa”, attacca la capogruppo regionale di AVS.

