Scarti di lavorazione edile e sacchi di indifferenziato abbandonati lungo il Magra, la Municipale aullese individua il responsabile

Prosegue l’impegno della Polizia municipale del Comune di Aulla in materia di tutela dell’ambiente e del contrasto ai comportamenti illeciti nella gestione dei rifiuti. Stamattina l’attività di controllo ha permesso di identificare il responsabile di un significativo abbandono di rifiuti in località Bettola, tra Albiano e Santo Stefano Magra, lungo il fiume Magra. Scarti di lavorazione edile, sacchi neri di immondizia indifferenziata, cartoni, barattoli vuoti in plastica per vernice e pittura, polistirolo da imballo. I controlli dellla Municipale aullese hanno consentito di risalire all’autore dell’illecito smaltimento, che sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

“Questi sono episodi di inciviltà ed il loro permanere è vergognoso e dannoso per la città – dichiara il sindaco Roberto Valettini -. Esprimo il mio massimo apprezzamento per la nostra Polizia municipale che supporta l’amministrazione comunale aullese nell’obiettivo di garantire un territorio più pulito e vivibile per tutti”.

Dall’assessore all’Ambiente e vicesindaco Roberto Cipriani, un invito “al rispetto del nostro territorio riconosciuto ed apprezzato per la naturale ed incontaminata bellezza. La nostra forza non deve diventare la nostra debolezza”.

Le attività di controllo da parte degli agenti della Municipale aullese, intensificate grazie all’uso di oltre cinquanta strumentazioni tecnologiche di videosorveglianza e al rafforzamento della dotazione organica con nuovi reclutamenti di personale, hanno consentito nell’ultimo anno di individuare i responsabili di più violazioni.

