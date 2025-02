Semi, marze, erbi e miele: ripartono le attività di Terre del Levante ligure

Entra nel vivo l’attività della comunità del cibo e dell’agrobiodiversità “Terre del Levante ligure” APS, l’associazione nata ad agosto 2024 per la tutela e la promozione della biodiversità nel territorio della provincia della Spezia ed aree limitrofe. L’assemblea dei soci svoltasi giorni scorsi ha approvato il bilancio consuntivo 2024 e definito il calendario di eventi da sviluppare nell’arco dell’anno.

La programmazione periodica prevede , fra febbraio e marzo 2025, l’organizzazione della decima edizione dello “cambio dei Semi e delle Marze”, evento giunto quest’anno, dopo alcuni anni di interruzione, alla decima edizione. L’iniziativa si svolgerà a L’Ago di Borghetto di Vara, il paese noto per la produzione del pisello nero, nel locale coperto della Bocciofila Valle della Noce sabato 1 marzo dalle ore 10 alle ore 17 con la partecipazione dei produttori e hobbisti che aderiscono alla Comunità. La manifestazione è aperta a tutti coloro che intendono promuovere e far conoscere varietà di semi e di piante a rischio di estinzione. Per l’occasione saranno a disposizione in forma gratuita le marze di varietà di melo e castagno autoctone della Val di Vara.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com