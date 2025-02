Sori: Sanremo, Benigni, Trump e le trofie al pesto

Sulla via Aurelia, all’ingresso del Comune, un cartello avverte: “Sori, il paese delle trofie”. E stasera le trofie al pesto sono entrate a sorpresa sul palcoscenico dell’Ariston. A tirarle in ballo niente po’ po’ di meno che Benigni. L’attore ha ironizzato su un presunto flirt tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Ha detto che il presidente Usa stava certamente guardando il Festival di Sanremo e che oltre al Canada avrebbe intenzione di annettere la Liguria come nuovo stato Usa; se i liguri diranno no, aumenterà i dazi sulle trofie al pesto del 200 per cento. Una battuta certamente apprezzata dai liguri e in particolare dai soresi. Una inattesa promozione di un piatto regionale tra i più apprezzati.

Benigni durante il suo divertente intervento

