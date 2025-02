Spezia Women all’esame Torres Sassari. Gara da non sbagliare

ASD Spezia Women torna in campo domenica per riprendere il cammino dopo la immeritata sconfitta di sesto San Giovanni. Spezzine sempre in testa alla classifica con uno e due punti in più rispetto a Pro Sesto e Moncalieri, ma con una gara in meno disputata. Al Marchini domenica arriva la Torres Sassari e quindi partita da non sbagliare. Il via alle 14,30 con direzione affidata al Signor Andrea Norci di Arezzo con assistenti gli spezzini Christopher Terenziani e Mario Gabriele Cristiano. Le convocate da Mister Salterio :

Portieri: Sensi, Pucitta e Falchetto, Difensori : Barraza, Pozzi, Lehmann, Fuggle, Scattina, Lombardo, Monetini e Duce, Centrocampisti : Ciccarelli, Dezotti, Lovecchio, Dehima, Manea e Passalacqua , Attaccanti : Buono, Parodi, Codecà, Sansevieri e Vacchino. Con il mister i vice Erbetta e Hanif, il preparatore dei portieri Aliboni, i preparatori atletici Berretti e Innocenti, i dirigenti Alberti e Maarouf e il fisioterapista Ferdani. Le altre partite in programma: Formello- Lesmo, Ivrea- Sedriano, Moncalieri- Pietrasanta, Monterosso- Pro Sesto, Meda- Baiardo e Tharros- Bellinzago.

