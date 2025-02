Tari da record a Genova, Pastorino e Bruzzone: “Oltre gli annunci il centrodestra non sa che fare”

Genova. “Un record negativo che pesa sulle tasche dei genovesi, mentre la qualità del servizio continua a lasciare a desiderare.si conferma ancora una volta la città del Nord Italia con la Tari più alta”, Così Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Orlando ed esponente di Linea Condivisa, commenta lo studio della Uil che pone il capoluogo ligure al primo posto nel Nord Italia per il costo della tassa sui rifiuti con una media di 507,77 euro a famiglia, ben sopra la media nazionale di 377 euro.

“Il centrodestra che governa Genova e la Liguria da anni è bravissimo a fare propaganda, a bullizzare gli avversari politici, a inaugurare opere in pompa magna. Ma quando si tratta di governare sul serio, i risultati sono questi: una Tari alle stelle, una gestione rifiuti fallimentare, cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati per le strade – attacca il consigliere Pastorino – La cosa peggiore è che non c’è nemmeno un briciolo di autocritica. Il presidente, e prima sindaco di Genova, Bucci governa da così tanto tempo che non ha più scuse: non può più dare la colpa a chi c’era prima, perché ormai il disastro è tutto suo“.

» leggi tutto su www.genova24.it