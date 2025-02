Utilizzo dell’auto blu, archiviate le accuse a carico del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri

Savona. E’ stata archiviata l’indagine per peculato che vedeva coinvolto il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, con l’accusa di aver utilizzato la cosiddetta “auto blu” a fini personali.

Il politico, nel dicembre 2021, aveva ricevuto un avviso di garanzia al termine di una lunga indagine della Guardia di Finanza. Nel mirino dei militari erano finiti alcuni viaggi (circa una decina) nei quali la vettura di rappresentanza, con tanto di autista, era stata utilizzata per trasferimenti non strettamente legati alla propria attività di presidente della Provincia. Tra le tratte contestate, ad esempio, quella che vedeva Olivieri recarsi dal Comune di Calizzano (paese in cui vive e di cui è sindaco) a Savona oppure viaggi a Genova, dove ha sede il suo studio da avvocato. In altri casi Olivieri aveva trattenuto l’auto per utilizzarla in prima persona.

