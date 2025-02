Genova. Un ragazzo di circa 20 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto dal monopattino alla marina di Sestri Ponente.

E’ successo in via Pionieri e Aviatori d’Italia all’altezza della Lega navale. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma gli accertamenti sono affidati alla polizia locale.

